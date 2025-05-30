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АНАЛІТИКА

Кабмін унормував надання відстрочки від мобілізації на рік для педпрацівників

 

Кабінет Міністрів унормував надання на один рік відстрочки від мобілізації педагогічним працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення вносить зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, в частині вдосконалення процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні.

Уточнено, що відстрочка педагогам надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Зазначається, що у разі продовження строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за тиждень до завершення попереднього встановленого указом президента строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) ТЦК та СП довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Як повідомлялося, два тижні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання військовозобов'язаних від мобілізації, оскільки "ці критерії задовольняють і військових, і економіку".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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