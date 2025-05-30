Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату у 200 000 грн. Уряд ухвалив відповідне рішення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, новий порядок надання фінансової допомоги вводиться випускникам медичних вишів, які закінчили інтернатуру за лікарською спеціальністю.

Одноразову грошову допомогу розміром 200 000 гривень зможуть отримати ті випускники, які:

* закінчили інтернатуру у 2025 році чи пізніше;

* уклали договір про роботу щонайменше на три роки;

* працюватимуть у державних або комунальних закладах охорони здоров'я, що: розташовані у сільській місцевості або на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих РФ (відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном).

Лікарська посада, на яку працевлаштовується випускник, має відповідати таким критеріям:

Бути у державному або комунальному медзакладі, де на момент працевлаштування заповнено 75% або менше лікарських посад.

Посада має бути вакантною та опублікованою на Єдиному державному порталі з пошуку роботи в медзакладах на дату подання документів випускником.