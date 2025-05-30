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Сибіга: Україна може закривати близько 40% потреб армії у зброї
Україна масштабувала виробництво зброї і сьогодні може закривати близько 40% потреб Сил оборони.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми повинні і далі розвивати нашу оборонну галузь. Вже маємо значні здобутки у цій сфері і за деякими напрямками стали лідерами у світі, зокрема у дронових технологіях. Ми наростили наше виробництво на порядки - за деякими показниками навіть у 35 разів. Масштабували виробництво військового обладнання, зброї для наших оборонних потреб. Зараз завдяки нашій оборонній індустрії ми можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії", - сказав глава української дипломатії.
Він додав, що український ОПК продукує і артилерійські снаряди натівського калібру, і артилерійські системи у значних кількостях.
"Деякі держави з великим потенціалом не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо за місяць", - зазначив Сибіга.
Водночас міністр акцентував, що Україна потребує додаткових інвестицій і додаткової підтримки щодо виробництва в Україні певних видів озброєнь.
"Ми не повинні залежати від будь-якої країни у постачанні критичних для нашої армії видів озброєнь. Тому і далі ця політика буде втілюватися... У нас для цього є військовий досвід, сильні школи - інженерні, технічні, наукові, у нас є відповідні фахівці та інфраструктура, тому все це буде надалі розвиватися", - запевнив очільник МЗС.
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