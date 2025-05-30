Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сибіга: Україна може закривати близько 40% потреб армії у зброї

 

Україна масштабувала виробництво зброї і сьогодні може закривати близько 40% потреб Сил оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми повинні і далі розвивати нашу оборонну галузь. Вже маємо значні здобутки у цій сфері і за деякими напрямками стали лідерами у світі, зокрема у дронових технологіях. Ми наростили наше виробництво на порядки - за деякими показниками навіть у 35 разів. Масштабували виробництво військового обладнання, зброї для наших оборонних потреб. Зараз завдяки нашій оборонній індустрії ми можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії", - сказав глава української дипломатії.

Він додав, що український ОПК продукує і артилерійські снаряди натівського калібру, і артилерійські системи у значних кількостях.

"Деякі держави з великим потенціалом не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо за місяць", - зазначив Сибіга.

Водночас міністр акцентував, що Україна потребує додаткових інвестицій і додаткової підтримки щодо виробництва в Україні певних видів озброєнь.

"Ми не повинні залежати від будь-якої країни у постачанні критичних для нашої армії видів озброєнь. Тому і далі ця політика буде втілюватися... У нас для цього є військовий досвід, сильні школи - інженерні, технічні, наукові, у нас є відповідні фахівці та інфраструктура, тому все це буде надалі розвиватися", - запевнив очільник МЗС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,01 0,02 41,5400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес