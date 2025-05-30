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АНАЛІТИКА

Кабмін погодив залучення від Японії майже $3 млрд на пріоритетні бюджетні видатки - Шмигаль

 

Кабінет міністрів України погодив залучення від Японії майже $3 млрд, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У надзвичайно складних умовах Україна зберігає макрофінансову стабільність... Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення коштів від Японії. Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Також він нагадав, що уряд вже має домовленість на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), і після затвердження рішення Виконавчою радою Фонду очікується новий транш обсягом близько $500 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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