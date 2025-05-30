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Кабмін призначив керівника Одеської кіностудії Осіпова головою Держкіно

12:16 30.05.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України призначив продюсера та керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.

"Андрій Осіпов - відомий український продюсер, письменник, громадський діяч і керівник Одеської кіностудії. Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю "Кіно заради Перемоги" (Cinema for Victory), а також головою Ради з державної підтримки кінематографії", - йдеться у повідомленні Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Як повідомлялося, 5 липня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Марини Кудерчук з посади голови Держкіно. Виконання обов'язків голови було тимчасово покладено на Юлію Шевчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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