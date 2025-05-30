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Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ

10:38 30.05.2025 |

Економіка

Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ

 

На сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем.

Про це заявив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час робочої зустрічі за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу та Державної податкової служби України.

"Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно", - розповів Ткачук.

Зі свого боку в.о. директора БЕБ Сергій Перхун визнав, що існує проблема з використання ФОПів у схемах із ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.

"Задля ефективної й головне своєчасної протидії таким схемам ми пропонуємо створити так званий Центр протидії податковим правопорушенням", - сказав Перхун.

Ткачук додав, що створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність роботи.

Раніше стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року в Україні відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців - на 44% більше, ніж торік.

До того повідомлялося, що мобілізовані ФОПи заборгували майже 30 млн грн податків.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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