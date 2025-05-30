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«єЧерга»: Кордон за онлайн-записом уже перетнули 2 мільйони разів
09:56 30.05.2025 |
Від моменту запуску системи "єЧерга" в грудні 2022 року на сьогодні було зафіксовано 2 млн перетинів кордону за онлайн-записом. Вантажівки перетнули кордон майже 1,77 млн разів, автобуси - понад 235 тис.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.
За час роботи послуги найбільше виїздів відбулося через пункти пропуску з Польщею - близько 1,1 млн. Кордон із Румунією за записом перетнули понад 370 тис. вантажівок та автобусів, Молдовою - 234 тис., Угорщиною - 182 тис., Словаччиною - 109 тис.
Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.
До топ-5 пунктів пропуску з найбільшою кількістю перетинів кордону вантажівками на виїзд з України входять:
* "Ягодин - Дорогуськ" - 290 тис.;
* "Порубне - Сірет" - 190 тис.;
* "Чоп - Тиса" - 161 тис.;
* "Краківець - Корчова" - 139 тис.;
* "Шегині - Медика" - 128 тис.
Серед автобусів найбільшим попитом для перетину кордону користуються наступні пункти пропуску:
* "Шегині - Медика" - 30 тис.;
* "Краківець - Корчова" - 27 тис.;
* "Ягодин - Дорогуськ" - 19 тис.;
* "Устилуг - Зосін" - 11,7 тис.;
* "Рава-Руська - Хребенне" - 11,6 тис.
Загалом, за час дії системи в ній зареєструвалось майже 138 тис. водіїв із різних країн.
Застосунок "єЧерга" був завантажений майже 94 тис. разів.
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