«єЧерга»: Кордон за онлайн-записом уже перетнули 2 мільйони разів

Від моменту запуску системи "єЧерга" в грудні 2022 року на сьогодні було зафіксовано 2 млн перетинів кордону за онлайн-записом. Вантажівки перетнули кордон майже 1,77 млн разів, автобуси - понад 235 тис.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

За час роботи послуги найбільше виїздів відбулося через пункти пропуску з Польщею - близько 1,1 млн. Кордон із Румунією за записом перетнули понад 370 тис. вантажівок та автобусів, Молдовою - 234 тис., Угорщиною - 182 тис., Словаччиною - 109 тис.

Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.

До топ-5 пунктів пропуску з найбільшою кількістю перетинів кордону вантажівками на виїзд з України входять:

* "Ягодин - Дорогуськ" - 290 тис.;

* "Порубне - Сірет" - 190 тис.;

* "Чоп - Тиса" - 161 тис.;

* "Краківець - Корчова" - 139 тис.;

* "Шегині - Медика" - 128 тис.

Серед автобусів найбільшим попитом для перетину кордону користуються наступні пункти пропуску:

* "Шегині - Медика" - 30 тис.;

* "Краківець - Корчова" - 27 тис.;

* "Ягодин - Дорогуськ" - 19 тис.;

* "Устилуг - Зосін" - 11,7 тис.;

* "Рава-Руська - Хребенне" - 11,6 тис.

Загалом, за час дії системи в ній зареєструвалось майже 138 тис. водіїв із різних країн.

Застосунок "єЧерга" був завантажений майже 94 тис. разів.