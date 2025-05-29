АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) презентувала оновлену модель постачання безпілотників для Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба АОЗ, мета - створити прозорий, конкурентний і передбачуваний ринок для вітчизняних виробників, забезпечивши стабільне та швидке постачання техніки для фронту. Захід відбувся онлайн.

Ключові представлені зміни:

- Прямі договори для унікальних дронів

- Рамкові угоди для конкурентних закупівель FPV-дронів

- DOT-Chain Defence - маркетплейс, де військові самі обирають техніку

Зазначається, що серед нововведень - обов'язкова верифікація постачальників: перевірка на зв'язки З Рф, Іраном, Білоруссю та аналіз виробничих потужностей. АОЗ також підготувала покрокову інструкцію для постачальників - від верифікації до контракту.

Сам документ, як і анкета верифікації, доступні на сайті Агенції: https://dpa.mod.gov.ua/suppliers