Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ

13:44 29.05.2025 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) презентувала оновлену модель постачання безпілотників для Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба АОЗ, мета - створити прозорий, конкурентний і передбачуваний ринок для вітчизняних виробників, забезпечивши стабільне та швидке постачання техніки для фронту. Захід відбувся онлайн.

Ключові представлені зміни:

- Прямі договори для унікальних дронів

- Рамкові угоди для конкурентних закупівель FPV-дронів

- DOT-Chain Defence - маркетплейс, де військові самі обирають техніку

Зазначається, що серед нововведень - обов'язкова верифікація постачальників: перевірка на зв'язки З Рф, Іраном, Білоруссю та аналіз виробничих потужностей. АОЗ також підготувала покрокову інструкцію для постачальників - від верифікації до контракту.

Сам документ, як і анкета верифікації, доступні на сайті Агенції: https://dpa.mod.gov.ua/suppliers
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес