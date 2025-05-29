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З початку року майже 60 000 українців працюють в Армії відновлення: скільки отримують
10:34 29.05.2025 |
З початку року в межах урядової програми "Армія відновлення" видано вже 58 000 направлень для тимчасово безробітних громадян і внутрішньо переміщених осіб. На оплату їхньої праці держава спрямувала 539 млн грн, повідомляє Державна служба зайнятості.
Проєкт стартував восени 2022 року як відповідь на виклики війни. Його мета - надати тимчасову роботу людям, які залишилися без неї, і залучити їх до суспільно важливих завдань: від допомоги постраждалим громадам до розчищення завалів, ремонту інфраструктури, зведення захисних споруд та укріплення блокпостів для ЗСУ.
Учасники отримують оплату до 1,5 мінімальних зарплат - це приблизно до 12 000 грн на місяць.
Наразі Армія відновлення активно працює у 19 регіонах України. Найактивніше - у Харківській (39 000 направлень), Донецькій (31 000) і Київській (29 000) областях.
Найпоширеніші види робіт:
* допомога маломобільним групам;
* доставлення гуманітарної допомоги;
* відновлення будинків та доріг;
* укріплення дамб і фортифікацій.
Від початку дії проєкту було видано 135 000 направлень для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах з відбудови країни. Загалом за цей час вони заробили майже 1 млрд грн.
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