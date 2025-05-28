Зеленський: Україні потрібно $30 мільярдів для виробництва зброї та стримування РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників надати близько 30 мільярдів доларів до кінця року для збільшення внутрішнього виробництва зброї та стримування наступу Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми ще не працюємо на повну потужність", - сказав Зеленський у вівторок на пресконференції в Києві. За його словами, саме 30 мільярдів доларів потрібно, щоб покрити цей дефіцит. Він назвав цю суму "приблизною оцінкою" вартості воєнних цілей України.

Уряд Зеленського дедалі більше зосереджується на внутрішніх зусиллях, оскільки дипломатія Трампа поки що не дає результатів, а російські війська посилили атаки ракетами й дронами - цього місяця були одні з наймасштабніших ударів за три роки війни.

Питання фінансування критичне, оскільки обсяги міжнародної допомоги, яка надходила з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, скорочуються, а кінець бойових дій поки не видно.

Зеленський сказав, що джерелом фінансування можуть стати заморожені російські активи - і він планує закликати країни Групи семи (G7) активізувати зусилля в цьому напрямку. Минулого року G7 запропонувала пакет кредитів на 50 мільярдів євро (56,5 мільярдів доларів), який має бути забезпечений прибутками з приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Це активи країни, яка принесла війну на нашу землю", - сказав Зеленський. - "Я вважаю, що існує багато інструментів для фінансування українських воєнних зусиль".

Також Зеленський наголосив на необхідності збільшити запаси військових дронів до 1000 одиниць і підняти кількість дронових операцій проти Росії зі 100 до 300-500 на день.

"Це покаже росіянам, що відповідь буде, якщо партнери нам допоможуть", - сказав він. - "Проблема не в потужностях виробництва, а у фінансуванні".