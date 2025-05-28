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Україна наближається до ліцензування систем ППО – Зеленський
Україна найближчим часом буде готова до ліцензування систем протиповітряної оборони (ППО), повідомив президент Володимир Зеленський.
"Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.
Він також зауважив, що Україна продовжує обережно використовувати ракети для систем ППО "Петріот".
"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.
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