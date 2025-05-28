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Кабмін вирішив змінити систему зарплат митників

11:55 28.05.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів 23 травня запустив реформу зарплат у митних органах, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зарплата митника складатиметься з посадового окладу (основа), надбавок (до 90% окладу) та премій (до 30% річного фонду окладу).

Водночас сам оклад залежатиме від митних компетенцій - наскільки складні знання та навички потрібні для посади. На митницях ця градація буде реалізована через наявність посад головного, старшого і державного інспектора, а в апараті Держмитслужби - через фахові рівні посади головного державного інспектора: високий, середній і базовий.

У інспекторів за профільними напрямками (митний контроль та оформлення, аудит, запобігання митним правопорушенням) будуть вищі оклади, ніж в інших групах митних компетенцій (правове, фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення).

Але водночас оклади спеціалістів високого рівня на непрофільних напрямках будуть вищими, ніж посадові оклади працівників середнього і базового рівня на профільних напрямках.

Ось як це виглядатиме на прикладі Держмитслужби:

→ оклад спеціаліста високого рівня на профільному напрямку - 36 800 грн;
→ оклад спеціаліста високого рівня на непрофільному напрямку - 34 900 грн;
→ оклад спеціаліста середнього рівня на профільному напрямку - 33 700 грн;
→ оклад спеціаліста базового рівня на профільному напрямку - 30 500 грн.

На митницях оклади будуть трохи нижчими.

ІТ-фахівці отримуватимуть на 35-45% більше через критичну важливість.

У голови Держмитслужби оклад становитиме 90 200 грн, у начальника митниці - 54 100 грн.

Оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня.

Зміни почнуть працювати з 1 червня 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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