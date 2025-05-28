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АНАЛІТИКА

Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих

09:50 28.05.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України розподілив субвенції на житло для ветеранів та родин загиблих захисників на суму 3,9 млрд грн, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Уряд ухвалив рішення про розподіл субвенції для виплати грошової компенсації на придбання житла тим, хто боронив Україну, і тим, хто втратив найрідніших. Фінансування отримають 1 587 осіб, серед яких: ветерани з інвалідністю І-ІІ групи, родини полеглих Захисників і Захисниць", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility.

"Відповідно до Плану України, затвердженого урядом у березні 2024 року, інвестиції в житло стали однією з пріоритетних цілей у межах Компонента І Ukraine Facility. До кінця 2027 року передбачено виділення щонайменше 450 мільйонів євро (у гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом осіб, які захищали Україну, та родин загиблих", - розповіли у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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