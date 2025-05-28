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Відкриття ринку землі для юросіб не призвело до масової купівлі великими гравцями - Коваль
23:58 27.05.2025 |
З моменту запуску другого етапу земельного реформи було придбано за договором купівлі-продажу 148 тисяч земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 442,7 тис. га.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.
«Враховуючи, що загальна площа земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні складає 24,9 млн га, то з моменту відкриття ринку землі для юридичних осіб ними було викуплено лише 1,77% від загальної площі таких земель. Тобто застереження, що підняття ліміту на купівлю землі в одні руки призведе до масованої купівлі землі великими гравцями, і малі аграрії не матимуть доступу до ринку, не підтвердилося», - зазначив Коваль.
За словами міністра, із відчужених за договором купівлі-продажу земель, починаючи з 1 січня 2024 року, лише 39,2 тисячі ділянок загальною площею 120,05 тис. га були придбані юридичними особами. Відтак частка юридичних осіб від загальної площі відчужених за договором купівлі-продажу товарних земель склала 27,1%.
Коваль зауважив, що в Україні лише одна юридична особа наблизилася до обмеження 10 тис. га «в одні руки». (ТОВ «Земельний край» викупила земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва близько 9 тис. га).
Крім того, зазначив міністр, відкриття ринку для юросіб мало позитивний вплив на ціну землі. Якщо у грудні 2023 року середня вартість одного гектара складала 38,8 тис. грн, то у березні 2025 року вона зросла до 53,1 тис. грн, тобто - майже на 37%.
«Таким чином, можна стверджувати, що обраний підхід до відкриття ринку землі виявився вдалим і збалансованим. За понад рік лише 0,48% земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва перейшли у власність компаній, і близько двох тисяч юросіб взяли участь у ринку. Це означає, що механізм працює - і відкриття ринку не закрило шлях до землі для малих та середніх аграріїв, створивши нові можливості для масштабування їх діяльності», - наголосив очільник Мінагрополітики.
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