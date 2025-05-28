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Торік ПФУ виплатив пенсій на ₴736 мільярдів

23:54 27.05.2025 |

Економіка

 

У 2024 році Пенсійний фонд України забезпечив виплату пенсій 10,3 млн пенсіонерів на загальну суму 736,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ПФУ за результатами публічного звіту голови правління Пенсійного фонду Євгенія Капінуса про роботу та виконання бюджету у 2024 році.

У звіті зазначається, що середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 грн, що на 403,80 грн, або на 7,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361,00 грн.

Найвищий середній розмір пенсії по регіонах України зафіксовано у Києві - 8 071,65 грн, найнижчий - у Тернопільській області (4 484,69 грн).

Крім того, минулого року ПФУ профінансував виплату призначених житлових субсидій та пільг для понад 2,2 млн одержувачів у неопалювальний період та для 3,4 млн осіб в опалювальний період на загальну суму 39,6 млрд грн.

Також Фонд спрямував 19,9 млрд грн на фінансування виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 13,7 млрд грн - на фінансування виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
 

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