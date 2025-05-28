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Україна збільшила держзамовлення на навчання за технічними спеціальностями на 27,6% - Свириденко

23:51 27.05.2025 |

Економіка

 

Україна збільшила кількість місць державного замовлення на інженерні, виробничі та будівельні спеціальності на 27,6% для підготовки кадрів, яких потребує ринок праці.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції «Освіта нової України», передає кореспондент Укрінформу.

"У нас у цьому вступному році вже збільшена чисельність державного замовлення на інформатизацію, на технічні спеціальності. Ми збільшили (замовлення на спеціальності - ред.) інженерії, виробництва і будівництва на 27,6%. Насправді це революційні зрушення для системи державного замовлення", - зазначила Свириденко.

Міністерка підкреслила, що в умовах, коли 5 млн українців перебувають за кордоном, а бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один, розвиток освіти та людського капіталу є пріоритетним завданням держави.

"Майбутнє у нас буде за оборонною сферою, за інноваційними технологіями, за розвитком енергетичної галузі, за проєктами у сфері логістики та транспорту. І тут треба теж розуміти, що насправді майбутнє буде за приватним сектором", - наголосила урядовиця.

Також вона нагадала, що Мінекономіки запустило програму ваучерів для дорослого населення, яке хоче отримати додаткову кваліфікацію. Щороку не менше 20-30 тис. людей отримують можливість додатково отримати фах через центри профтехосвіти міністерства, де рівень працевлаштування після закінчення становить 97%.
 

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