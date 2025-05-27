Кабмін змінив порядок компенсації вартості комуналки за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів змінив порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Робимо процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади", - пояснив Шмигаль.

Очікується, що цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер проводитимуть щомісяця, а не із затримкою в квартал, пообіцяв прем'єр.

Компенсацію витрат на оплату комунальних послуг у розмірі 450 гривень за людину на місяць можуть отримати громадяни, які тимчасово прихистили ВПО у своїх оселях, а також органи влади та підприємства, які надають тимчасовий притулок для переселенців.

Як повідомлялося, у грудні минулого року віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що для пілотного проєкту будівництва соціального житла для переселенців за кошти міжнародних банків розвитку вже обрали 15 міст.

Однак на початку травня цього року Кулеба розповів, що до пілотного проєкту створення соціального муніципального житла можуть долучитись 50 громад, їх остаточний перелік ще не визначено, бо він залежатиме від готовності місцевої влади надати співфінансування.

Очікується, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні. Проєкт передбачає будівництво близько 6-6,5 тис. квартир.