Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова: промисловість і торгівля - лідери з наповнення зведеного бюджету

15:47 27.05.2025 |

Економіка

 

Підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України у січні - квітні 2025 року.

Про це у Телеграмі повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, кожна з цих галузей забезпечила по 17,2% від усіх податкових надходжень за чотири місяці 2025 року.

При цьому частка державного управління й оборони з обов'язковим соціальним страхуванням становила 11,8%, фінансової та страхової діяльності - 9,6%.

Найкращу динаміку надходжень за січень - квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом торік показали: переробна промисловість - зростання на 43,4% (+34 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля з ремонтом автотранспортних засобів - на 30,8% (+26,3 млрд грн), державне управління й оборона з обов'язковим соціальним страхуванням - на 30,4% (+17,8 млрд грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 43,5% (+12,5 млрд грн).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1512  0,04 0,10 41,7781  0,06 0,14
EUR 46,8615  0,09 0,19 47,6712  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7000  0,16 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес