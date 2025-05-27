Податкова: промисловість і торгівля - лідери з наповнення зведеного бюджету

Підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України у січні - квітні 2025 року.

Про це у Телеграмі повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, кожна з цих галузей забезпечила по 17,2% від усіх податкових надходжень за чотири місяці 2025 року.

При цьому частка державного управління й оборони з обов'язковим соціальним страхуванням становила 11,8%, фінансової та страхової діяльності - 9,6%.

Найкращу динаміку надходжень за січень - квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом торік показали: переробна промисловість - зростання на 43,4% (+34 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля з ремонтом автотранспортних засобів - на 30,8% (+26,3 млрд грн), державне управління й оборона з обов'язковим соціальним страхуванням - на 30,4% (+17,8 млрд грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 43,5% (+12,5 млрд грн).