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Податкова: промисловість і торгівля - лідери з наповнення зведеного бюджету
15:47 27.05.2025 |
Підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України у січні - квітні 2025 року.
Про це у Телеграмі повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає Укрінформ.
За його словами, кожна з цих галузей забезпечила по 17,2% від усіх податкових надходжень за чотири місяці 2025 року.
При цьому частка державного управління й оборони з обов'язковим соціальним страхуванням становила 11,8%, фінансової та страхової діяльності - 9,6%.
Найкращу динаміку надходжень за січень - квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом торік показали: переробна промисловість - зростання на 43,4% (+34 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля з ремонтом автотранспортних засобів - на 30,8% (+26,3 млрд грн), державне управління й оборона з обов'язковим соціальним страхуванням - на 30,4% (+17,8 млрд грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 43,5% (+12,5 млрд грн).
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