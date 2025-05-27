В Україні сертифікували понад 100 операторів гуманітарного розмінування

В Україні вже працює 101 оператор протимінної діяльності, сертифікований на різні типи процесів у сфері гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що з них 93 - це українські компанії та організації, а 8 - іноземні представництва. Третину операторів становлять державні структури - 32 урядові організації, зокрема, аварійно-рятувальні загони ДСНС, військові частини Державної спеціальної служби транспорту та Збройних сил України.

"За пʼять місяців цього року кількість операторів зросла більш ніж на третину. З одного боку це підвищує наші можливості більше і швидше очищувати території, з іншої - процес запуску роботи на українському ринку став простішим. Зокрема, полегшуємо процедуру сертифікації, запускаємо і підтримуємо програми компенсації вартості розмінування, активно працюємо з міжнародними партнерами", - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Загалом оператори протимінної діяльності отримали 440 сертифікатів. Найпопулярнішими є сертифікати на проведення роботи безпосередньо у полях. Зокрема, це нетехнічне обстеження (85 операторів), технічне обстеження (75), розмінування вручну (75) та очищення району ведення бойових дій (74). Право розміновувати території з використанням машин і механізмів мають 22 оператори.

Крім того, дозвіл на знешкодження мін та вибухівки мають 34 оператори. Три організації - дві іноземні та одна українська - залучають собак для виявлення вибухонебезпечних предметів. Підводне розмінування здійснюють п'ять операторів: три державні структури та дві приватні компанії.

"Для мене важливо, що вже зараз десятки операторів беруть участь у торгах з розмінування агроземель і очищують тисячі гектарів полів. Вартість таких робіт оплачує держава. Ще частина операторів працюють на субпідряді, отримуючи дуже важливий досвід. Це природний розвиток екосистеми надання послуг в гуманітарному розмінуванні й водночас унікальний ринок, який не зміг створити ніхто у світі", - наголосив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Також 67 сертифікованих операторів займаються навчанням населення правилам безпеки та попередженням про небезпеку мін і вибухівки.