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Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень
10:50 27.05.2025 |
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 17,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).
У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.
У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.
У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривень.
Показник для пенсій
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:
* січень - 14 974,56 гривень
* лютий - 15 267,60 гривень
* березень - 15 433,98 гривень
* квітень - 16 847,98 гривень
* травень - 17 178,87 гривень
* червень - 18 806,63 гривень
* липень - 17 346,90 гривень
* серпень - 17 001,36 гривень
* вересень - 18 020,86 гривень
* жовтень - 18 704,98 гривень
* листопад - 18 823,31 гривень
* грудень - 21 698,99 гривень
* середня за рік - 17 486,60 гривень.
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.
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