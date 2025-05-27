Україна і Світовий банк наблизилися до запуску грантової складової програми RISE

Представники Міністерства економіки України та місія Світового банку розглянули ключові напрямки економічного розвитку, зокрема й реалізацію програми збалансованого підприємництва.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.

Зазначається, що головна увага місії була приділена реалізації програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), за якою Україна торік підписала угоди зі Світовим банком на суму 593 млн дол. США, з яких 236 млн дол. уже надійшли до держбюджету.

За умови успішного виконання ключових показників програми Україна цього року планує отримати ще 300 млн дол. США.

«Цього тижня ми досягли практичного прогресу в координації з партнерами. Зокрема, наблизилися до запуску грантової складової програми RISE - 10 млн дол. від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України Світового банку (URTF). Це дозволить спрямовувати більше ресурсів на розвиток МСП, підтримку зеленого переходу, удосконалення бізнес-клімату, цифрову трансформацію та розширення доступу українських підприємств до зовнішніх ринків», - зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, ця програма працюватиме в Україні до 2027 року, зокрема, підтримуючи впровадження Стратегії розвитку малих і середніх підприємств (МСП).

Крім того, сторони обговорили підготовку нової промислової стратегії України. У фокусі - її узгодження з експортною та інвестиційною стратегіями.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа підкреслив, що необхідно зберігати баланс між прозорістю, екологічними стандартами та локалізацією. Перспективним напрямом він вважає технології подвійного призначення - зокрема виробництво дронів, здатних працювати як на оборону, так і на цивільні сектори економіки.

Сторони обговорили поглиблення співпраці у корпоративному управлінні та приватизації. Домовлено, що реформи мають бути частиною загальної стратегії економічного зростання і робитимуть державний сектор ефективнішим.

Також порушили й питання вдосконалення публічних закупівель. Експерти Світового банку надали рекомендації щодо покращення конкурентного законодавства та використання даних митниці і податкової для аналізу динаміки бізнесу в Україні до і після початку повномасштабної війни.