Ветерани отримають гранти на ₴286 мільйонів на розвиток бізнесу

З початку року майже 600 ветеранів та других з їхнього подружжя отримають гранти на розвиток бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"65 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою «Власна Справа». Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 286 млн грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона зауважила, що від початку дії програми вже 1700 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями. Держава інвестувала у розвиток їхнього бізнесу через гранти понад 700 млн грн. 55% грантерів за цією програмою - учасники бойових дій, 45% - другі з їхнього подружжя.

Кожен третій з грантоотримувачів взяв кошти на відкриття нового бізнесу. Найчастіше підприємці беруть за цією програмою гранти до 500 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів грантери створять 3300 нових робочих місць.

Серед 65 переможців восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 25 учасників бойових дій, 40 членів родин ветеранів. 54 переможці отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 - до 250 тис. грн, 4 - до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Київської, Хмельницької областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантери - оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.