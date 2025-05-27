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Ветерани отримають гранти на ₴286 мільйонів на розвиток бізнесу
23:12 26.05.2025 |
З початку року майже 600 ветеранів та других з їхнього подружжя отримають гранти на розвиток бізнесу.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"65 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою «Власна Справа». Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 286 млн грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Вона зауважила, що від початку дії програми вже 1700 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями. Держава інвестувала у розвиток їхнього бізнесу через гранти понад 700 млн грн. 55% грантерів за цією програмою - учасники бойових дій, 45% - другі з їхнього подружжя.
Кожен третій з грантоотримувачів взяв кошти на відкриття нового бізнесу. Найчастіше підприємці беруть за цією програмою гранти до 500 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів грантери створять 3300 нових робочих місць.
Серед 65 переможців восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 25 учасників бойових дій, 40 членів родин ветеранів. 54 переможці отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 - до 250 тис. грн, 4 - до 1 млн грн.
Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Київської, Хмельницької областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантери - оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.
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