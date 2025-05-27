Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ветерани отримають гранти на ₴286 мільйонів на розвиток бізнесу

23:12 26.05.2025 |

Економіка

 

З початку року майже 600 ветеранів та других з їхнього подружжя отримають гранти на розвиток бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"65 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою «Власна Справа». Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 286 млн грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона зауважила, що від початку дії програми вже 1700 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями. Держава інвестувала у розвиток їхнього бізнесу через гранти понад 700 млн грн. 55% грантерів за цією програмою - учасники бойових дій, 45% - другі з їхнього подружжя.

Кожен третій з грантоотримувачів взяв кошти на відкриття нового бізнесу. Найчастіше підприємці беруть за цією програмою гранти до 500 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів грантери створять 3300 нових робочих місць.

Серед 65 переможців восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 25 учасників бойових дій, 40 членів родин ветеранів. 54 переможці отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 - до 250 тис. грн, 4 - до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Київської, Хмельницької областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантери - оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5707
  0,0613
 0,15
EUR
 1
 47,2950
  0,3001
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1104  0,01 0,04 41,7200  0,03 0,08
EUR 46,7720  0,19 0,42 47,5772  0,28 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,02 0,05 41,5450  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес