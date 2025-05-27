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АНАЛІТИКА

Україна розраховує на $500 мільйонів траншу від МВФ - Шмигаль

17:37 26.05.2025 |

Економіка

 

Місія Міжнародного валютного фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми розширеного фінансування, що передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів для України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграмі за підсумками зустрічі із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм, передає Укрінформ.

"Сьогодні відбулася конструктивна розмова (під час зустрічі із місією МВФ - ред.) щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави", - написав він.

Шмигаль назвав зустріч "продуктивною". Він подякував за сім успішних переглядів програми, завдяки чому Україна змогла залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів.

Прем'єр наголосив, що уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. За його словами, серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату.

Глава уряду зауважив, що на зустрічі також обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів.

"Україна віддана курсу змін, які здійснюються у тісній співпраці з Фондом. Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави", - зазначив він.
 

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