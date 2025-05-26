Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За чотири місяці платникам податків відшкодували 55,5 мільярди ПДВ

16:21 26.05.2025 |

Економіка

 

Станом на 1 травня 2025 року платникам податків було відшкодовано вже 55,5 млрд грн ПДВ.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це те, що вже фактично перераховано. До речі, це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ)", - написав Кравченко у Фейсбук.

За його словами, залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, - 30,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам.

Ще 14,5 млрд грн - суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки. Є 3,6 млрд грн ПДВ, за якими тривають документальні перевірки і ще 7,7 млрд грн - суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

"26 млрд грн - це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено", - зазначив чиновник.

"Цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Логічно, що виросла і кількість заявок: 13 003 проти 12 246 минулого року. Більше заяв - більше операцій. У 2023 році кількість заяв - 10 207 штук", - пояснив Кравченко.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5707
  0,0613
 0,15
EUR
 1
 47,2950
  0,3001
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1104  0,01 0,04 41,7200  0,03 0,08
EUR 46,7720  0,19 0,42 47,5772  0,28 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,02 0,05 41,5450  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес