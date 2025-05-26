За чотири місяці платникам податків відшкодували 55,5 мільярди ПДВ

Станом на 1 травня 2025 року платникам податків було відшкодовано вже 55,5 млрд грн ПДВ.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це те, що вже фактично перераховано. До речі, це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ)", - написав Кравченко у Фейсбук.

За його словами, залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, - 30,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам.

Ще 14,5 млрд грн - суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки. Є 3,6 млрд грн ПДВ, за якими тривають документальні перевірки і ще 7,7 млрд грн - суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

"26 млрд грн - це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено", - зазначив чиновник.

"Цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Логічно, що виросла і кількість заявок: 13 003 проти 12 246 минулого року. Більше заяв - більше операцій. У 2023 році кількість заяв - 10 207 штук", - пояснив Кравченко.