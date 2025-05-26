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Держборг України збільшився за місяць на понад 350 мільярдів
13:28 26.05.2025 |
Державний та гарантований державою борг України станом на 30 квітня цього року становив 7,48 трлн грн, або $179,97 млрд.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Зазначається, що протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 357,12 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на $8,24 млрд.
Із загальної суми держборгу зовнішній борг становить 5,57 трлн грн (74,5% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $134,08 млрд, тоді як державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,9 трлн грн (25,5%), або $45,89 млрд.
Як повідомлялося, станом на початок квітня державний та гарантований державою борг України становив 7,12 трлн грн, або $171,73 млрд, збільшившись у березні у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на $2,64 млрд.
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