Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄІБ надасть 300 млн євро кредитних гарантій для торгівлі ЄС з Україною
12:38 26.05.2025 |
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть експортні кредитні гарантії на суму в 300 млн євро для компаній, які ведуть зовнішню торгівлю з Україною.
Про це заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку в Брюсселі 26 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Компанії, які експортують в Україну, отримають кредитні гарантії від ЄІБ на 300 млн євро, повідомила Надя Кальвіньо.
"Хочу повідомити, що ми підписали перші угоди з експортно-кредитними агентствами по всьому ЄС. Відтепер європейські компанії можуть звертатися до своїх національних експортно-кредитних агентств, щоб мати доступ до європейських гарантій під час торгівлі з Україною", - заявила Надя Кальвіньо.
"Цей продукт експортних кредитних гарантій, який ми запустили, має 300-мільйонний бюджет, і на нього вже було здійснено передплату. Ми отримали запити від національних експортно-кредитних агентств на суму понад 400 млн євро", - додала вона.
За словами очільниці ЄІБ, "зараз ми досягли крейсерської швидкості у впровадженні проєктів, що фінансуються ЄІБ в Україні".
"Що два тижні ми відкриваємо новий проєкт. Йдеться про транспортну, енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садки, університети, водну інфраструктуру, місцевий транспорт, муніципальні послуги по всій країні. Ми також говоримо про підтримку приватного сектору.", - розповіла вона.
"У майбутньому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України, намагаючись максимізувати вплив на місцях, і я сподіваюся, що дуже скоро зосередимося на відновленні країни після закінчення війни", - висловила надію Кальвіньо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
ТОП-НОВИНИ
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Держборг України збільшився за місяць на понад 350 мільярдів
|Україна найближчим часом може розпочати імпортувати газ по Трансбалканському коридору
|ЄІБ надасть 300 млн євро кредитних гарантій для торгівлі ЄС з Україною
|За три роки кошти на рахунках українців збільшились на ₴587 мільярдів
|Енерготрейдеру Юнайтед Енерджі може загрожувати банкрутство
|Підприємці у квітні отримали кредити за держгарантіями на портфельній основі на 4,2 мільярда
Бізнес
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій