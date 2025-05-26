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АНАЛІТИКА

ЄІБ надасть 300 млн євро кредитних гарантій для торгівлі ЄС з Україною

12:38 26.05.2025 |

Економіка

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть експортні кредитні гарантії на суму в 300 млн євро для компаній, які ведуть зовнішню торгівлю з Україною.

Про це заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку в Брюсселі 26 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Компанії, які експортують в Україну, отримають кредитні гарантії від ЄІБ на 300 млн євро, повідомила Надя Кальвіньо.

"Хочу повідомити, що ми підписали перші угоди з експортно-кредитними агентствами по всьому ЄС. Відтепер європейські компанії можуть звертатися до своїх національних експортно-кредитних агентств, щоб мати доступ до європейських гарантій під час торгівлі з Україною", - заявила Надя Кальвіньо.

"Цей продукт експортних кредитних гарантій, який ми запустили, має 300-мільйонний бюджет, і на нього вже було здійснено передплату. Ми отримали запити від національних експортно-кредитних агентств на суму понад 400 млн євро", - додала вона.

За словами очільниці ЄІБ, "зараз ми досягли крейсерської швидкості у впровадженні проєктів, що фінансуються ЄІБ в Україні".

"Що два тижні ми відкриваємо новий проєкт. Йдеться про транспортну, енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садки, університети, водну інфраструктуру, місцевий транспорт, муніципальні послуги по всій країні. Ми також говоримо про підтримку приватного сектору.", - розповіла вона.

"У майбутньому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України, намагаючись максимізувати вплив на місцях, і я сподіваюся, що дуже скоро зосередимося на відновленні країни після закінчення війни", - висловила надію Кальвіньо.
 

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