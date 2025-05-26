Податкова попередила українців про розсилку фейкових листів від шахраїв

Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з урядовою командою CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від податківців.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Листи надходять з темою "Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*" та вкладенням у вигляді PDF-файлу. Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт "Запит ГУ ДПС України СЕД 22.05.2025- 0048811.pdf.js".

"Перехід на нього призводить до завантаження та запуску програмного забезпечення для віддаленого управління компʼютерами користувачів. Рекомендуємо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях", - наголосили податківці.

Як нагадали в ДПС, усі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково мають містити це доменне ім'я "tax.gov.ua" після символу "@".

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.