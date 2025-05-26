ЄБРР та IFC дослідять залучення приватних інвестицій у розвиток українських аеропортів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) презентували для Міністерства розвитку громад та територій України експертну команду і план проведення комплексного дослідження можливих моделей залучення приватного сектору до управління та утримання аеропортів.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку, передає Укрінформ.

Зазначається, що дослідження буде проведене на основі аеропортів Бориспіль, Одеса, Львів та інших. А результати дослідження очікуються у серпні цього року.

"Попри те, що війна триває і наразі авіасполучення з Україною призупинене, ми маємо зберегти інфраструктуру наших аеропортів у технічно справному стані. Це - запорука швидкого відновлення повномасштабних авіаперевезень, щойно це стане можливим", - сказала заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк.

Вона наголосила, що приватний сектор розглядається як один з головних учасників у процесах відбудови. Водночас процеси інвестування різняться у різних секторах, тому для визначення оптимальних шляхів залучення такого фінансування, необхідно детально вивчити можливості та специфіку кожного окремого сектору. Крім того, залучення приватних інвестицій суттєво зменшить навантаження на держбюджет під час війни, що безумовно є позитивним фактором.

Дослідження ініціювало Мінрозвитку і запит направило ЄБРР та IFC у 2024 році. Спільно з Європейським банком було погоджено технічне завдання дослідження, яке передбачало техніко-економічну, фінансову та інституційну оцінку стану аеропортів, розробку моделей залучення приватних операторів та проведення ринкових консультацій з провідними операторами аеропортів.

ЄБРР відібрав технічного консультанта, а IFC залучили юридичного консультанта. Протягом зустрічі вони презентували Мінрозвитку завдання дослідження та подальший план його проведення.

Сторони погодилися продовжувати підтримувати контакт для координації роботи. Марина Денисюк запевнила партнерів, що зі свого боку міністерство готове забезпечувати усю необхідну підтримку у проведенні дослідження.