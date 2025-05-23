Потреби у відновленні транспортної системи України – вже понад 77 мільярідів доларів

Транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд доларів, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд доларів.

На цьому наголосили представники української делегації під час міністерського засідання в рамках Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу, повідомляє ЦТС.

"Це вже четвертий рік, коли навіть під час повномасштабної війни ми говоримо про відновлення. Не лише про виживання - про розвиток ", - зауважив, підбиваючи підсумки цього заходу, заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

До засідання доєдналось більше 30 країн та міжнародних організацій, зазначив він. За словами урядовця, всі вони висловили підтримку Україні. Зокрема, представник Литви зауважив: "Підтримувати Україну - це наше стратегічне завдання та моральний обов'язок".

У фокусі засідання, каже Деркач, - конкретні проекти у сфері транспорту та механізм функціонування спеціального фонду для реалізації наступних проектів. Він зауважив, що наша країна вже має два проекти, напрацьованих в рамках Міжнародного транспортного форуму. Але делегація України працює над тим, щоб їх було більше.