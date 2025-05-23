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АНАЛІТИКА

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою «єОселя»

12:07 23.05.2025 |

Економіка

 

Від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" в жовтні 2022 року вже 17 016 українців купили житло на вигідних умовах, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"17 тис. кредитів, близько 11 тис. дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі - такими є результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року все більше людей купують житло саме в новобудовах. Якщо торік їх було 33%, то цього року - майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється", - сказала Свириденко.

Від початку цього року українці купили:

* 1274 об'єкти першого продажу, серед яких 411 - на стадії будівництва,

* 902 об'єкти на вторинному ринку.

Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.

За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися 8 930 військовослужбовців та працівників сектору безпеки - це понад половина від усіх позичальників (52%). Також пільговою ставкою скористалися 1345 педагогів, 1341 медик і 350 науковців

Під 7% кредити отримали 4105 громадян, які не мають житла, 566 внутрішньо переміщених осіб і 379 ветеранів.

Найбільше житла за програмою придбано:

* в Київській області - 4 673,
* місті Києві - 3 604,
* Львівській області - 1 024,
* Одеській - 799,
* Вінницькій - 740,
* Івано-Франківській - 737,
* Рівненській - 707,
* Волинській - 681,
* Дніпропетровській - 545,
* Хмельницькій області - 543.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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