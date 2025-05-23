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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
В Україні з'явиться індустріальний парк «Формація.Вінниця»
11:48 23.05.2025 |
У Вінниці збудують новий індустріальний парк для виробників "Формація.Вінниця".
Про це повідомив інвестор та забудовник проєкту Alterra Group.
Індустріальний парк "Формація.Вінниця" площею 175 000 кв. м зможе розмістити 50 компаній і створити 3500 робочих місць.
Індустріальний парк орієнтований на харчове перероблення, сектор автомобільної техніки та компонентів і суміжних до них напрямів, але відкритий до інших напрямів, що відповідають його екосистемі.
Станом на травень 2025 року до парку підведено дорогу та каналізацію, триває прокладання магістралі.
Парк розвиватимуть за моделлю Quadruple Helix, що передбачає співпрацю освіти, бізнесу, держави та суспільства для створення інновацій.
У парку планують створити центр інновацій із лабораторією прототипування, R&D-центром і бізнес-інкубатором.
На його території будуть апарт-готель, їдальня, спортзал, супермаркет, спортивний майданчик, клієнтський центр і укриття, відкриті для всіх.
Видання Форбс Україна уточнило, що загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 6 млрд грн.
Alterra Group, яка зводить парк, продовжить його управління після завершення будівництва, а для інвесторів термін окупності становитиме 9 років.
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