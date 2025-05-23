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В Києві базується понад 61% топових українських компаній
Частка київських компаній серед 210 найкращих в Україні зростає третій рік поспіль. У 2023 році вона була на рівні 59%, у 2025-му - 61,4%.
Про це повідомляє "Опендатабот".
У десятці найбільших київських компаній за доходами лідирує Д.Трейдінг з річним доходом понад 215 млрд грн. Далі йдуть Енергоатом (207 млрд грн), Нафтогаз України (157 млрд грн) і Газопостачальна компанія Нафтогаз трейдинг (124 млрд грн).
До списку також увійшли Приватбанк (110,5 млрд грн), Укрнафта (105 млрд грн), Укрзалізниця (103 млрд грн), Укренерго (101 млрд грн), Укргазвидобування (100,6 млрд грн) та Сільпо-Фуд (93 млрд грн).
Зазначається, що склад топу не змінився з 2024 року, проте порівняно з 2023-м є перестановки: тоді в десятку входила компанія Кернел-Трейд, а Укрзалізниця ще не була серед лідерів, проте наразі посідає сьоме місце.
Найбільше топових київських компаній працюють у сфері телекомунікацій, банківському секторі та у сфері азартних ігор - по 10 компаній на кожну галузь. Ще 9 київських компаній працюють у сфері телебачення, радіо та видавництві книг.
Також до п'ятірки сфер вперше увійшла професійна, наукова та технічна діяльність (9 компаній), витіснивши транспортно-поштовий сегмент, який був серед лідерів у 2023 році.
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