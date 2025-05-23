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АНАЛІТИКА

Лілія Мальон стала головою НКЕК: що про неї відомо

 

У четвер, 22 травня, Лілію Мальон обрали головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). Рішення ухвалене за результатами таємного голосування членів комісії відповідно до профільного закону, інформує НКЕК.

Лілія Мальон працює у національному регуляторі з 2012 року, а з 2021-го є його членкинею. Як зазначається, вона має багаторічний досвід у сфері електронних комунікацій і міжнародного співробітництва. Зокрема, очолює напрям європейської інтеграції, займається гармонізацією українського законодавства з нормами ЄС і сприяє інтеграції українських ринків до Єдиного цифрового ринку ЄС.

З початку повномасштабної війни Мальон координувала міжнародну підтримку України у сферах електронних комунікацій і поштового зв'язку. Її зусилля сприяли відновленню пошкодженої телекомінфраструктури й обмеженню участі Росії в міжнародних галузевих організаціях, наголосили в НКЕК.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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