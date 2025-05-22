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Від управління активами Сахалінського родовища бюджет отримав понад ₴1 мільярд - АРМА
14:36 22.05.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило надходження до держабюджету 1 073 576 575,00 грн від управління активами Сахалінського газового родовища.
Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
"Йдеться про арештовані корпоративні права у статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що передані в управління ПАТ "Укрнафта" відповідно до договору, укладеного АРМА. Умови договору передбачають перерахування 90% прибутку до державного бюджету, що і забезпечило такі масштабні надходження", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що такі надходження до бюджету вдалось забезпечити завдяки ініційованій АРМА передачі в управління ПАТ "Укрнафта" решти 7 акцій акціонерів на підставі додаткового розпорядження Уряду. Саме це дало можливість ПАТ "Укрнафта" оперативно провести збори акціонерів та прийняти необхідні рішення для перерозподілу дивідендів та сплати в держбюджет.
"Ми показуємо, що арештований актив може працювати на державу вже сьогодні. Сахалінське родовище - приклад того, як ефективний менеджмент і чітка правова позиція дають конкретний результат для економіки в умовах війни", - наголосила Голова АРМА Олена Дума.
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