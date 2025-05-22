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Мінцифри готує альтернативні шляхи бронювання працівників для компаній з керівниками-іноземцями
14:29 22.05.2025 |
Міністерство цифрової трансформації працює над альтернативним способом внесення даних в реєстри для підприємств із керівниками-іноземцями.
Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація за результатами зустрічі з представниками Мінборони, Мінекономіки та Мінцифри.
Наразі вносити дані про військовозобов'язаних для бронювання працівників має керівник критичного підприємства. Проте в керівників-іноземців такої можливості немає, адже для цього потрібен доступ до порталу "Дія".
Тож, пропонується, щоб іноземні компанії передавали інформацію про бронювання до відповідного державного органу, що визначив компанію критично важливою, який зі свого боку сам вноситиме дані в "Дію".
Також на зустрічі обговорили питання щодо подальшої цифровізації процесів військового обліку та нормативні зміни, які плануються найближчим часом, та інші актуальні для бізнесу запити.
Серед них: проблеми зі скасуваннями бронювань у "Дії". Виявлено ситуації, коли статус бронювання у працівника в "Резерв+" раптово зникає. Наразі Міноборони працює над запуском push-повідомлень про скасування бронювання із вказанням причини у застосунку Резерв+.
Також обговорювали зниження строку перебронювання з 72 до 24 годин. Її не підтримують Мінекономіки, Міноборони та Генштабом ЗСУ через ризики зловживань. Натомість бізнес озвучив пропозицію щодо можливості подання заявки на повторного бронювання (тобто - продовження чинних бронювань) заздалегідь (наприклад - за 1 місяць до завершення поточного бронювання).
Крім того, розглядається можливість автоматичного надання відстрочки для працівників, які виховують та утримують трьох дітей, якщо деякі з цих дітей не є рідними (діти дружини з попереднього шлюбу).
Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.
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