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Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна
12:50 22.05.2025 |
Загальна сума за рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі сягнула понад 2 млрд грн, їх спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомило Міністерство економіки України.
"Понад 2 млрд грн, які держава вже отримала від продажу санкційного майна - це приклад того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку. Через прозорі аукціони ми не лише наповнюємо бюджет, а й створюємо можливості для чесного бізнесу інвестувати у відбудову та розвиток", - наводяться слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко в публікації міністерства в четвер.
В Мінекономіки зазначають, що загалом за цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.
До переліку реалізованих лотів увійшли квартира (продана за 2,9 млн грн) та каменеобробне підприємство "Каштан" (5,91 млн грн) колаборанта Володимира Сальдо; квартира (продана за 4 млн грн) та агрокомпанія "Інвестагро" (зі стартовою ціною 24,5 млн грн) російського олігарха Михайла Шелкова; завод з виробництва упаковки "ПентоПак" (проданий за 103 млн грн) російсько-грецького олігарха Івана Саввіді; газобетонний завод "Аерок" (1,89 млрд грн) російського олігарха Андрія Молчанова.
Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок": за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн, а стартова ціна становила 965 млн грн. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося дев'ять учасників.
В Мінекономіки нагадали, що санкційне майно реалізується Фондом державного майна на онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1233 від 21 листопада 2023 року.
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