Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна

12:50 22.05.2025 |

Економіка

 

Загальна сума за рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі сягнула понад 2 млрд грн, їх спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомило Міністерство економіки України.

"Понад 2 млрд грн, які держава вже отримала від продажу санкційного майна - це приклад того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку. Через прозорі аукціони ми не лише наповнюємо бюджет, а й створюємо можливості для чесного бізнесу інвестувати у відбудову та розвиток", - наводяться слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко в публікації міністерства в четвер.

В Мінекономіки зазначають, що загалом за цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.

До переліку реалізованих лотів увійшли квартира (продана за 2,9 млн грн) та каменеобробне підприємство "Каштан" (5,91 млн грн) колаборанта Володимира Сальдо; квартира (продана за 4 млн грн) та агрокомпанія "Інвестагро" (зі стартовою ціною 24,5 млн грн) російського олігарха Михайла Шелкова; завод з виробництва упаковки "ПентоПак" (проданий за 103 млн грн) російсько-грецького олігарха Івана Саввіді; газобетонний завод "Аерок" (1,89 млрд грн) російського олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок": за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн, а стартова ціна становила 965 млн грн. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося дев'ять учасників.

В Мінекономіки нагадали, що санкційне майно реалізується Фондом державного майна на онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1233 від 21 листопада 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0822  0,03 0,07 41,6704  0,01 0,03
EUR 46,5556  0,04 0,08 47,3300  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,03 0,07 41,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес