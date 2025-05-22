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АНАЛІТИКА

Управитель десяти арештованих суден не платить за договором – АРМА

12:15 22.05.2025 |

Економіка

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів вимагає компанію "Марінекс" сплатити кошти до держбюджету.

Про це говориться у повідомленні АРМА.

Приватне підприємство, яке є управителем десяти арештованих суден, включаючи суховантажне судно "EMMAKRIS III" не виконує договірні зобов'язання.

За результатами аналізу поточного стану виконання договорів управління АРМА виявило, що ПП "Марінекс" не сплатило 5,15 млн грн гарантійних платежів до бюджету.

Воно не подало звітність, не застрахувало судна, не відкрило окремий рахунок, не стало на податковий облік та не оплатило 340 тис. грн за послуги оцінювачів.

Нацагентство виписало "Марінекс" припис.з вимогою негайно виконати договірні зобов'язання та перерахувати вказані кошти до держбюджету.

У разі невиконання вимог АРМА має право розірвати договори та притягнути відповідальних осіб до адміністративної відповідальності.

За матеріалами: Економічна правда
 

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