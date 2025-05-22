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АНАЛІТИКА

Україна на п'ять років продовжила антидемпінгове мито на металопрокат із РФ та Китаю

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила низку рішень на захист українських виробників від недобросовісного імпорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

«Підтримка та захист українського виробника - один з ключових пріоритетів роботи уряду. Особливо, коли йдеться про захист від недобросовісного імпорту. Якщо ви виробник і стикаєтесь з агресивною неринковою конкуренцією, звертайтесь до Міністерства економіки для порушення антидемпінгових розслідувань. Україна дотримується принципів відкритості, але готова захищати свій ринок відповідно до правил СОТ», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, на засіданні Комісія продовжила ще на 5 років дію захисних (антидемпінгових) мит на імпорт до України. Так, мова йде про цемент з Молдови, РФ, Білорусі (імпорт з держави-агресора заборонений постановою уряду № 426 від 9 квітня 2022 року) та металопрокат з антикорозійним покриттям з РФ та Китаю.

Крім того, за зверненнями українських підприємств, було вирішено розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини.

У міністерстві пояснили, що це робиться для того, аби з'ясувати, чи не продається така продукція на українському ринку за заниженими цінами, що шкодить вітчизняному виробнику.

До того ж Комісія вирішила переглянути вже чинні захисні заходи, термін дії яких спливає, наприклад, на імпорт із Китаю сталевих безшовних труб та виробів з чорних металів без електроізоляції (крім нержавіючої сталі та продукції для авіації).

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення №2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.
 

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