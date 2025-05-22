Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину

Впродовж першого кварталу 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV), що майже на третину більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала 355,5 млн доларів.

За даними Укравтопром, з цієї кількості новими були 4,4 тис. авто. (+12%), а 15,7 тис. - вживані (+39%).

Зокрема, левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).