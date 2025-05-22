Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину
10:43 22.05.2025 |
Впродовж першого кварталу 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV), що майже на третину більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала 355,5 млн доларів.
За даними Укравтопром, з цієї кількості новими були 4,4 тис. авто. (+12%), а 15,7 тис. - вживані (+39%).
Зокрема, левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Суд погодив залучення нового інвестора для «Гаврилівських курчат»
|Управитель десяти арештованих суден не платить за договором – АРМА
|Україна на п'ять років продовжила антидемпінгове мито на металопрокат із РФ та Китаю
|Укрнафта оголосила про початок геологорозвідки на ділянці, від якої відмовився Chevron
|Bloomberg: ОПЕК+ може з липня збільшити видобуток нафти ще на 411 000 барелів
Бізнес
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера