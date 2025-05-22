Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 03:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Brave1 запускає сайт кодифікації для військових технологій
23:30 21.05.2025 |
Український кластер підтримки розробок Brave1 запускає новий онлайн-ресурс для кодифікації оборонних технологій. Цей сайт стане важливим інструментом для розробників, які створюють інновації для фронту.
Кодифікація - це процес присвоєння виробу коду NATO (NSN) та офіційне включення його до системи забезпечення Сил безпеки і оборони України. Без цього державні закупівельні агенції не можуть придбати озброєння та техніку для армії, навіть якщо вона критично необхідна.
Новий сервіс Brave1 містить покрокові алгоритми дій, шаблони документів, вимоги до оформлення та приклади успішних заявок. Він допоможе виробникам швидше та ефективніше проходити процедуру кодифікації, що особливо важливо в умовах воєнного стану.
На платформі вже доступні розділи для БпЛА, наземних роботизованих комплексів (НРК) та систем РЕБ/РЕР. Цей ресурс буде корисний як для новачків, так і для досвідчених виробників.
Окрім цього Brave1 нещодавно запустив новий простір Brave1 Chat для швидкого та безпечного обміну інформацією з військовими про оборонні технології. Це буде закрита спільнота в системі Delta, де військові зможуть отримати актуальну та детальну інформацію про розробки та технології від виробників, а також вони матимуть прямий зв'язок із командою Brave1. Приєднатися до Brave1 Chat можна за цим посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Brave1 запускає сайт кодифікації для військових технологій
|Комісія з відбору членів НКРЕКП допустила до конкурсу 18 кандидатів
|Митники у всіх пунктах пропуску працюватимуть із бодікамерами - рішення уряду
|Країни ЄС поки не готові використати фонд SAFE для закупівель в Україні – єврокомісар Кубілюс
|«Енергоатом» показав понад 12 мільярдів чистого прибутку за квартал. Це вдесятеро більше, ніж за увесь минулий рік
|Стало відомо, хто може купити близько 400 заправок Коломойського
|Міноборони кодифікувало нові українські човни – їх вже випробували в реальних умовах
Бізнес
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто