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АНАЛІТИКА

Brave1 запускає сайт кодифікації для військових технологій

23:30 21.05.2025 |

Економіка

Brave1 запускає сайт кодифікації для військових технологій

 

Український кластер підтримки розробок Brave1 запускає новий онлайн-ресурс для кодифікації оборонних технологій. Цей сайт стане важливим інструментом для розробників, які створюють інновації для фронту.

Кодифікація - це процес присвоєння виробу коду NATO (NSN) та офіційне включення його до системи забезпечення Сил безпеки і оборони України. Без цього державні закупівельні агенції не можуть придбати озброєння та техніку для армії, навіть якщо вона критично необхідна.

Новий сервіс Brave1 містить покрокові алгоритми дій, шаблони документів, вимоги до оформлення та приклади успішних заявок. Він допоможе виробникам швидше та ефективніше проходити процедуру кодифікації, що особливо важливо в умовах воєнного стану.

На платформі вже доступні розділи для БпЛА, наземних роботизованих комплексів (НРК) та систем РЕБ/РЕР. Цей ресурс буде корисний як для новачків, так і для досвідчених виробників.

Окрім цього Brave1 нещодавно запустив новий простір Brave1 Chat для швидкого та безпечного обміну інформацією з військовими про оборонні технології. Це буде закрита спільнота в системі Delta, де військові зможуть отримати актуальну та детальну інформацію про розробки та технології від виробників, а також вони матимуть прямий зв'язок із командою Brave1. Приєднатися до Brave1 Chat можна за цим посиланням.
За матеріалами: mezha.media
 

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