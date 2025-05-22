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Митники у всіх пунктах пропуску працюватимуть із бодікамерами - рішення уряду
23:12 21.05.2025 |
Кабінет міністрів у середу, 21 травня, ухвалив рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску, повідомило Міністерство фінансів.
Нагрудні камери для митників тестувалися у 2023-2024 роках в пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівській митниці за підтримки Консультативної місії ЄС. Під час експерименту час митного оформлення товарів і автомобілів скоротився, а надходження до бюджету зросли на 36%.
Тепер бодікамери будуть впроваджені в усіх пунктах пропуску, де є відповідне обладнання.
Камери закріплюватимуться на форменому одязі митників і вестимуть безперервний запис під час митного контролю.
Самовільне вимкнення камер або видалення записів забороняється.
У пунктах пропуску розміщуватимуться попередження про відеофіксацію.
Порядок визначає правила використання, зберігання та захисту відеоданих, зокрема цілодобовий онлайн-доступ до записів за наявності технічної можливості.
Міністерству фінансів доручили затвердити детальну інструкцію з використання цих камер.
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