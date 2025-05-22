Країни ЄС поки не готові використати фонд SAFE для закупівель в Україні – єврокомісар Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що наразі не побачив від країн-членів ЄС конкретних планів скористатися новим інструментом оборонних кредитів SAFE на для інвестицій в українську оборонну промисловість. Про це він розповів під час дискусії у Європарламенті, повідомляє кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі.

«Я скажу вам свою особисту думку. Офіційних даних ще немає, але з того, що ми чуємо в кулуарах - будуть держави-члени, які братимуть кредити SAFE для власних потреб, і в досить великих обсягах. Але я не чую чітких планів жодної держави-члена взяти ці кредити й використати їх для України», - розповів Андрюс Кубілюс.

Як пояснив єврокомісар, деякі держави-члени вагаються, тому що для них це означатиме зібльшення боргових зобовʼязань. «Механізм полягає в тому, щоб взяти кредит і потім надати Україні грант - а це означає, що для держав-членів зросте боргове навантаження. Для деяких країн це досить чутливе питання», - пояснив Кубілюс.

SAFE (Security Action for Europe) - перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності. Для держав-членів стануть доступними 150 мільярдів євро пільгових кредитів з рейтингом AAA, забезпечених бюджетом ЄС. Строк погашення - 45 років, пільговий період - 10 років.

«Держави-члени можуть взяти ці кредити й витратити їх разом з Україною на спільні закупівлі в Україні та для України. Це може стати справжнім проривом у нашій підтримці України», - заявив Кубілюс і додав, що тепер потрібно «вступити в нову боротьбу, у нові політичні баталії», щоб переконати держави-члени скористатися цими кредитами для допомоги Україні.

За його словами, він закликав українських політиків порушувати це питання, і що міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні Ради міністрів оборони ЄС 20 травня зробив «дуже сильне звернення» до держав-членів.

Ініціативу SAFE було запропоновано Європейською комісією в березні 2025 року, посли країн ЄС узгодили її 21 травня, фінальним кроком має стати офіційне погодження державами-членами, яке, як очікується, відбудеться 27 травня.

Країни зможуть звертатися по кредити до Єврокомісії для фінансування проєктів із виготовлення зброї, 65% компонентів якої мають походження з країн ЄС, України або країн Європейської економічної зони.

Після фінального погодження країни матимуть два місяці, щоб повідомити Єврокомісії, яку суму кредитів вони хочуть отримати і для якого проєкту.