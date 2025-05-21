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Стало відомо, хто може купити близько 400 заправок Коломойського
17:26 21.05.2025 |
Компанія "Укрпалетсистем" бізнесмена Володимира Петренка, що володіє в Україні мережею АЗС UPG, розглядає можливість купівлі близько 400 заправок так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського.
Про це йдеться в матеріалі ЕП.
Як наголошується в статті, в останні місяці куратор нафтового бізнесу "Привату" Михайло Кіперман вивчає варіанти продажу частини заправок, які досі залишились під контролем Коломойського з партнерами.
За даними джерел ЕП, Кіперман розглядає можливість продажу від 400 до 420 заправок, ще близько 200 планує залишити у власності групи "Приват".
За цей час змінилося кілька концепцій: від продажу всієї мережі до передавання частини комплексів в оренду або спільне управління.
Наразі основним претендентом на актив є компанія бізнесмена Володимира Петренка "Укрпалетсистем", яка володіє мережею з 85 заправок під брендом UPG.
"Ці 400-420 АЗС у перспективі може забрати Петренко, але він не готовий їх викупити одразу, а розглядає варіант оренди з опціоном на право викупу. Почати планують із 34 АЗС у Києві та області, бо в столичному регіоні розташовані найбільш ліквідні об'єкти, які дають понад 20% продажів. Хочуть протестувати, чи щось з цього вийде, а далі ухвалювати рішення", - каже співрозмовник ЕП.
"Усе планують орендувати поетапно. На перші 34 АЗС подали документи в АМКУ, але поки отримали відмову", - додає він.
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