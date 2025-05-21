Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони кодифікувало нові українські човни – їх вже випробували в реальних умовах
17:23 21.05.2025 |
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.
"Човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях - плавнях, на кам'янистих, замулених водоймах", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.
Залежно від завдань плавзасоби можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м'якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.
У Міністерстві оборони зауважили, що ці човни вже пройшли випробування у реальних умовах.
Недавно також повідомлялося, що компанія Aquaspirit посилить українських військових бойовими човнами. Підрозділи ЗСУ вже активно використовують її розробки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|«Енергоатом» показав понад 12 мільярдів чистого прибутку за квартал. Це вдесятеро більше, ніж за увесь минулий рік
|Стало відомо, хто може купити близько 400 заправок Коломойського
|Міноборони кодифікувало нові українські човни – їх вже випробували в реальних умовах
|Сервіс мультишерингу документів з'явиться у «Дія» з 1 червня
|Найбільшу ділянку Земельного банку передано в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн - Мінекономіки
|Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль
Бізнес
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто
|Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters