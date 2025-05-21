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АНАЛІТИКА

Міноборони кодифікувало нові українські човни – їх вже випробували в реальних умовах

17:23 21.05.2025 |

Економіка

Міноборони кодифікувало нові українські човни – їх вже випробували в реальних умовах

 

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях - плавнях, на кам'янистих, замулених водоймах", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.

Залежно від завдань плавзасоби можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м'якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.

У Міністерстві оборони зауважили, що ці човни вже пройшли випробування у реальних умовах.

Недавно також повідомлялося, що компанія Aquaspirit посилить українських військових бойовими човнами. Підрозділи ЗСУ вже активно використовують її розробки.
За матеріалами: mezha.media
 

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