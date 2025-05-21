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Сервіс мультишерингу документів з'явиться у «Дія» з 1 червня

17:20 21.05.2025 |

Економіка, Україна

 

Сервіс мультишерингу документів в "Дія" працюватиме з 1 червня, повідомила пресслужба Міністерства цифрової інформації (Мінцифра).

"З 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів у "Дія". Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному - усе передається через "Дія" у кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - йдеться у повідомленні пресслужби у середу.

Мультишеринг працює навіть тоді, коли у клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує, вказано у повідомленні.

Під'єднати сервіс можна налаштувавши або оновивши інтеграцію з "Дія".

Послуга платна для бізнесу, але безоплатна для фізичних осіб, які надсилають документи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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