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Найбільшу ділянку Земельного банку передано в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн - Мінекономіки

 

"Земельний банк" передав в суборенду ТОВ "Кодацьке-Агро" свою найбільшу ділянку розміром майже 4 тисячі гектарів на Кіровоградщині.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Ділянку, яку "Земельний банк" називає своїм "діамантом", передали в користування на 14 років компанії "Кодацьке-Агро". Вона сплатила річну суборендну плату в розмірі 78,6 мільйона гривень з ПДВ.

За підсумками торгів вартість ділянки зросла майже в п'ять разів порівняно з початковою, і сягнула 19 803 грн за гектар.

Аукціон за цю ділянку проводився тричі. Попередні переможці відмовлялися від підписання договору, не оцінивши свої фінансові можливості. Третя спроба завершилася успішно.

"Кодацьке-Агро" брало участь у всіх трьох аукціонах.

За словами гендиректора Державного земельного банку Ярослава Ярославського, ця ділянка тривалий час не використовувалася і перебувала в поганому стані.

"Новий користувач, ТОВ "Кодацьке-Агро" вже найближчим часом планує привести ділянку до ладу, оперативно розпочати обробіток і встигнути провести посівну кампанію, а також зібрати перший урожай вже цієї осені", - Ярославський.

ТОВ "Кодацьке-Агро" зареєстроване в селі Новотаромське Дніпропетровської області. Засновниками є керівник Сергій Рожковський з села Піщанка Харківської області та АГРОКУЛ ЛІМІТЕД (Маршаллові Острови). Розмір статутного капіталу становить 509,7 млн грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

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