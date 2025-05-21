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АНАЛІТИКА

Шмигаль: за 4 міс.-2025 із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки

16:37 21.05.2025 |

Економіка

 

За чотири місяці 2025 року із загального фонду державного бюджету витрачено 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки, з яких 60% - на безпеку і оборону, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки. З них понад 365 млрд грн - на зарплати військовослужбовцям, майже 84 млрд грн - на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони. Загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За його словами, з цивільних видатків найважливіші стосуються соціального сектору: на понад 50 млрд грн за чотири місяці профінансовано Програму медичних гарантій НСЗУ, майже на 213 млрд грн - на соціальні виплати, допомоги, стипендії, ще майже 54 млрд грн держава спрямувала на місця в громади.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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