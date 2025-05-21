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Більш як 41% державних компаній були збитковими торік
10:48 21.05.2025 |
В Україні торік 59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не подали фінансові звіти, а серед тих, хто відзвітував, 41% виявились збитковими.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.
«59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році - це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Рівненщина стала єдиним регіоном, де відзвітували усі державні компанії, а найменше запитів, очікувано, надійшло з територій наближених до фронту та тимчасово окупованих: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% - з Херсонщини.
За показниками доходу і прибутку лідером торік став Павлоградський хімічний завод. Зокрема, за рік його дохід збільшився у 3,5 раза і становив 29 млрд грн, а прибуток - 6 млрд грн.
Водночас ДП «Ліси України» посіли друге місце за доходом (23 млрд грн за минулий рік), але третє місце за прибутком (2,5 млрд грн).
До трійки лідерів увійшла державна компанія «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн (у 2,3 раза менше, ніж 2023 року) та з прибутком у 94 млн грн.
Другу сходинку за прибутком посіла Адміністрація морських портів України (2,7 млрд грн), але за доходом вона на четвертому місці серед усіх держкомпаній (6,3 млрд грн).
Згідно з аналітикою, до п'ятірки збиткових підприємств увійшли: Східний гірничо-збагачувальний комбінат - 1,2 млрд грн збитків, Аеропорт «Бориспіль» - 1,1 млрд грн, Регіональні електричні мережі - 732 млн грн, «Львіввугілля» - 301 млн грн та «Енергоринок» - 261 млн грн.
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