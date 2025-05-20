Железняк прогнозує перегляд бюджету влітку. Він оцінює додаткову потребу у 400 млрд грн

Перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявив, що через збільшення оборонних видатків уряду та парламенту доведеться внести зміни до державного бюджету влітку 2025 року.

Тиждень тому Железняк публікував інформацію про необхідність знайти щонайменше 200 млрд грн для фінансування бюджету до кінця року, базуючись на даних за перші декілька місяців.

Однак після аналізу даних за чотири місяці (включно з повним квітнем та частково травнем) він вирішив, що цей прогноз був надто оптимістичним і ситуація насправді гірша.

Депутат прогнозує, що зміни до бюджету будуть стосуватися суми приблизно від 400 млрд грн.

"Проблема в тому, що 200 млрд покривалися частково через перевиконання митниці й податкової, частково просто через те, що хотіли більше запозичити грошей на внутрішньому ринку. Коли мова йде про 400 млрд, то очевидно, що геп достатньо великий. І я щонайменше не розумію, як вони можуть його покривати", - сказав Железняк у відео на своєму Youtube-каналі.

Головною причиною збільшення дефіциту стала необхідність самостійних закупівель зброї через затримки її постачання від партнерів.

За прогнозом Железняка, зміни до бюджету будуть внесені після засідання ради МВФ (очікується наприкінці червня) і проголосовані в липні або серпні.

Попри фінансові проблеми в державі, Железняк запевнив, що зарплати військовим та військові видатки загалом будуть виплачуватися в повному обсязі.