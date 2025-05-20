Фінансові новини
- |
- 20.05.25
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Железняк прогнозує перегляд бюджету влітку. Він оцінює додаткову потребу у 400 млрд грн
13:52 20.05.2025 |
Перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявив, що через збільшення оборонних видатків уряду та парламенту доведеться внести зміни до державного бюджету влітку 2025 року.
Тиждень тому Железняк публікував інформацію про необхідність знайти щонайменше 200 млрд грн для фінансування бюджету до кінця року, базуючись на даних за перші декілька місяців.
Однак після аналізу даних за чотири місяці (включно з повним квітнем та частково травнем) він вирішив, що цей прогноз був надто оптимістичним і ситуація насправді гірша.
Депутат прогнозує, що зміни до бюджету будуть стосуватися суми приблизно від 400 млрд грн.
"Проблема в тому, що 200 млрд покривалися частково через перевиконання митниці й податкової, частково просто через те, що хотіли більше запозичити грошей на внутрішньому ринку. Коли мова йде про 400 млрд, то очевидно, що геп достатньо великий. І я щонайменше не розумію, як вони можуть його покривати", - сказав Железняк у відео на своєму Youtube-каналі.
Головною причиною збільшення дефіциту стала необхідність самостійних закупівель зброї через затримки її постачання від партнерів.
За прогнозом Железняка, зміни до бюджету будуть внесені після засідання ради МВФ (очікується наприкінці червня) і проголосовані в липні або серпні.
Попри фінансові проблеми в державі, Железняк запевнив, що зарплати військовим та військові видатки загалом будуть виплачуватися в повному обсязі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Імпорт сирої нафти у Китай з росії у квітні скоротився на 13%
|Надходження до бюджету від акцизного податку зросли на понад 50%
|Японська Rakuten підтримає українських defense tech-виробників
|Железняк прогнозує перегляд бюджету влітку. Він оцінює додаткову потребу у 400 млрд грн
|Стартуємо з гарних позицій: глава Нацбанку назвав теми для обговорення з МВФ
|Дорожня карта реформи держуправління передбачає відновлення конкурсів на держслужбу в 2026р
Бізнес
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів