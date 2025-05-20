Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стартуємо з гарних позицій: глава Нацбанку назвав теми для обговорення з МВФ

13:32 20.05.2025 |

Економіка

 

У Нацбанку очікують конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні розпочала роботу місія МВФ. Очікуємо конструктивних і предметних дискусій. Ми стартуємо з гарних позицій. НБУ продовжує виконувати зобов'язання за програмою", - сказав Пишний.

За його словами, сім успішних попередніх раундів переглядів, які вже пройшла Україна, свідчать про ефективність співпраці команд України та МВФ.

Голова НБУ означив теми, які будуть предметом нинішнього обговорення з Місією МВФ. Зокрема:

* джерела залучення коштів для фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості;

* ризики та перспективи макроекономічної ситуації і вплив на неї процентної й валютно-курсової політики НБУ;

* структурні реформи для посилення спроможності та стабільності й розвитку фінансового сектору, де окремо йтиметься про вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних бюро;

* кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку для збільшення стимулів до припливу приватного капіталу.

"Програма залишається для нас окремим фактором стійкості, особливо в цей час. Розуміємо свою частину відповідальності. Готові до обговорення", - підкреслив Пишний.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес