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Стартуємо з гарних позицій: глава Нацбанку назвав теми для обговорення з МВФ
13:32 20.05.2025 |
У Нацбанку очікують конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.
Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Сьогодні розпочала роботу місія МВФ. Очікуємо конструктивних і предметних дискусій. Ми стартуємо з гарних позицій. НБУ продовжує виконувати зобов'язання за програмою", - сказав Пишний.
За його словами, сім успішних попередніх раундів переглядів, які вже пройшла Україна, свідчать про ефективність співпраці команд України та МВФ.
Голова НБУ означив теми, які будуть предметом нинішнього обговорення з Місією МВФ. Зокрема:
* джерела залучення коштів для фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості;
* ризики та перспективи макроекономічної ситуації і вплив на неї процентної й валютно-курсової політики НБУ;
* структурні реформи для посилення спроможності та стабільності й розвитку фінансового сектору, де окремо йтиметься про вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних бюро;
* кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку для збільшення стимулів до припливу приватного капіталу.
"Програма залишається для нас окремим фактором стійкості, особливо в цей час. Розуміємо свою частину відповідальності. Готові до обговорення", - підкреслив Пишний.
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